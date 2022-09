Drietal berooft koerier en maakt twintig lachgastanks buit

Drie mannen, waarvan één minderjarige, worden verdacht van een overval op een lachgaskoerier in Assen. De koerier werd op 24 april beroofd van twintig lachgastanks. Woensdag was de eerste openbare zitting van één van de verdachten, een 29-jarige man uit Assen. Zijn zaak werd nog niet inhoudelijk behandeld. De man werd 21 juni opgepakt, samen met zijn oudere broer. De politie pakte ook een minderjarige jongen op, die een bestelling zou hebben geplaatst om de koerier in de val te lokken.

De jongen bestelde volgens het Openbaar Ministerie (OM) via internet één tank met lachgas. De koerier moest die afleveren op een adres in de woonwijk Marsdijk. Hij werd opgewacht door de minderjarige. Die pakte de bezorger ineens vast en tegelijkertijd doken de beide broers op. Met een mes op hem gericht keek de koerier toe hoe zijn bestelbus werd leeggehaald.

Het drietal werd twee maanden later aangehouden. Alleen de beide broers zitten nog vast. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoekt het DNA-materiaal dat op het aangetroffen mes zat. Waarschijnlijk is het celmateriaal van de oudste broer. De inhoudelijke behandeling van deze zaak is in november.