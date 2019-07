Dierenasiel Beilen breidt uit: 'We moeten vaak nee zeggen, heel zonde'

In het Provinciaal Drents Dierentehuis krioelt het iedere dag van de honden en katten. In het tehuis, dat niet is bedoeld als permanent opvangcentrum maar als doorstroomhuis, worden ieder jaar ongeveer 1100 katten en 200 honden opgevangen."Maar we moeten vaak 'nee' zeggen en dat is zonde", zegt Yvonne Reimink van het asiel in Beilen. Er is maar beperkte ruimte.. "De vraag is ontzettend groot, vooral in de vakantie. We kunnen meer ruimte bieden en willen een mooi pension als mensen bij ons langskomen."Naast het asiel wordt er gebouwd op een weiland. "Er komen vier verblijven met elk vier hondenkennels", vertelt Reiming over de plannen. "Daarbij krijgen de honden grote speelweides."Niet alleen voor honden breidt het asiel uit, ook katten krijg meer ruimte. "Het enige wat we voor hen uitbreiden zijn de vip-rooms. Katteneigenaren vinden het fijn dat hun kat een eigen plekje heeft. Daar is echt veel vraag naar."