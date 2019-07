FC Emmen maakt 'overbodige' teamfoto

"Dat maakt de teamfoto wel een beetje overbodig, in mijn ogen. Maar het is zoals het is. We kijken vooral naar wat we nog nodig hebben", vertelt trainer/coach Dick Lukkien met zijn bekende glimlach.FC Emmen nam de afgelopen maanden afscheid van liefst 21 spelers. De kans is groot dat daar ook de naam van Alexander Bannink bij komt. De middenvelder heeft toestemming gekregen om met een geïnteresseerde club te praten. Werk aan de winkel voor de Drentse eredivisionist."We hebben intern uitgesproken dat we drie posities willen vullen", gaat Lukkien verder. Zo mikt FC Emmen op de komst van een centrale verdediger. "Dat houdt automatisch in dat er nog drie spelers bij gaan komen. En ik vind eigenlijk dat we er nog twee of drie extra bij moeten hebben. Om echt goed voor de dag te kunnen komen. Dat betekent dat je al zes mensen hebt die niet op de foto staan."De aanwezige fotografen vingen wel een glimp op van nieuwelingen als Matthias Hamrol, Lorenzo Burnet, Filip Ugrinic en recordaankoop Marko Kolar. Laatstgenoemd duo maakte vorige week tijdens oefenduels in de voorhoede een frisse indruk.Nick Bakker ontbreekt nog steeds bij FC Emmen. Over de situatie van de centrale verdediger, die flirtte met competitiegenoot FC Groningen, wil Lukkien niets kwijt. Ook door de naam van Henk Bos is op de fotodag op het laatste moment een penveeg gegaan.Lukkien: "Henk is een jongen die heeft gevraagd zijn conditie op peil te houden. Dat hebben we gehonoreerd. Ik vind Henk ook een heel interessante speler. Op dit moment is hij echter nog geen onderdeel van FC Emmen. Dan mag je ook niet op de foto."Ook proefspeler Tom Hiariej is nog geen contractspeler van de rood-witten en ontbreekt op de teamfoto. Wel sluit hij tijdens de teamtraining weer aan. "We gaan straks weer werken op het veld. Dat is het allermooiste", besluit Lukkien.