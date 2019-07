Wethouder Pauwels: De dossiers in Assen zijn mij niet vreemd

Na bijna 7,5 jaar als wethouder in plattelandsgemeente De Wolden, maakt Mirjam Pauwels de overstap naar Assen. Daar krijgt ze een compleet andere portefeuille dan in De Wolden. Ze volgt Roald Leemrijse op, die vertrok na een vertrouwensbreuk met de VVD-fractie.In de Drentse hoofdstad gaat Pauwels aan de slag met financiën, economische zaken, werkgelegenheid, de binnenstad en ontwikkeling van de Toeristisch Recreatieve Zone bij het TT Circuit. In de Wolden deed ze onder meer onderwijs, sport en cultuur. Daaronder viel ook het sociaal domein."Maar de portefeuilles in Assen zijn mij niet vreemd", reageert Pauwels. "Het lijkt misschien een grote overstap, maar ik heb onder meer planologie gestudeerd en ik kom uit het fysieke domein. Het lijkt me hartstikke leuk om met deze beleidsonderwerpen aan de slag te gaan."Pauwels woont in de gemeente De Wolden. Waarom kiest ze dan toch voor Assen? "Ik ben zelf opgegroeid in Assen en heb daar dus een linkje daarmee", zegt ze. "Het is een mooie gemeente met mooie uitdagingen."De nieuwe wethouder van de VVD staat op de 49ste plaats op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Een week geleden is nummer 48 in de Kamer gekomen. Wat gebeurt als Den Haag straks roept?"Dan kies ik voor Assen en Drenthe", zegt ze resoluut. "Ik kan nu niet zomaar weggaan. Bovendien is nummer 48 tijdelijk geïnstalleerd vanwege een zwangerschapsverlof. Het kan nog een hele poos duren voor ik aan de beurt ben."