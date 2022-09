Zoeken naar ruimte voor ondernemers De Wolden: Koekange in beeld voor bedrijventerrein

Wat ook duidelijk is, is dat veel ondernemers behoefte hebben aan ruimte om te groeien, maar de drie bedrijventerreinen, in Zuidwolde, Ruinen en Ruinerwold, raken vol. "We hebben ontzettend veel zzp'ers in De Wolden en die geven vaak aan dat ze meer ruimte nodig hebben dan dat ze bij huis hebben", zegt Hempen-Prent. "We gaan het bedrijventerrein in Ruinerwold ook uitbreiden en in Ruinen zijn we al heel ver."

Maar genoeg is het niet, want ondernemers in Koekange willen ook ruimte voor hun bedrijven in het eigen dorp. Een vierde bedrijventerrein in de gemeente is daarmee een serieuze optie. "Je kunt wel makkelijk zeggen, ga maar naar Ruinerwold of Zuidwolde, maar er is juist behoefte aan een locatie dichterbij waar meer ruimte is dan bij huis. Ze willen beginnen in hun eigen dorp, daarom zijn wij daar aan het kijken naar de mogelijkheden", legt Hempen-Prent uit. Ook in Koekange ligt de ruimte niet voor het oprapen, dus gaat ook worden gekeken naar alternatieve manieren om ondernemers in hun ruimtebehoefte te voorzien in plaats van een centraal terrein.