Schoorsteenvegers hebben baat bij de hoge energieprijzen

Elke winter is het hetzelfde verhaal. Schoorsteenvegers hebben het hartstikke druk. Maar deze winter is het dankzij de hoge energieprijzen nog drukker dan anders. Dat merkt ook schoorsteenveger Ronald Popping uit Assen. Dagelijks gaat hij acht adressen bij langs, veertig per week. En toch moet hij geregeld nee verkopen.

Door de hoge energieprijzen denken meer mensen erover om hun open haard of houtkachel te gebruiken. "De telefoon gaat geregeld van mensen die erover nadenken om 'm toch maar weer aan te steken", legt Popping uit. Maar deze mensen hebben pech. Schoorsteenvegers hebben het al hartstikke druk met hun vaste klanten waar ze jaarlijks vegen. "Niet schrikken, maar nieuwe mensen kunnen dit jaar niet meer terecht. Die komen pas volgend jaar aan de beurt, in januari of februari."

Ondanks de hoge gasprijzen is het volgens de schoorsteenveger beter om te wachten op de veegbeurt als je je kachel jaren niet hebt gebruikt. "Als je een vogelnest er in hebt zitten, kun je sowieso niet stoken. Dan komt de rook in je woonkamer. Maar je constructie kan ook brandgevaarlijk zijn. Dus ik zou echt wachten", aldus Popping.