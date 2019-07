Vier operatiekamers UMCG Groningen blijven langer dicht

Het UMCG sloot vier van zijn 29 operatiekamers door een gebrek aan gespecialiseerd personeel. Daarnaast is het aantal bedden op de intensive care verminderd. Patiënten staan daardoor langer op een wachtlijst, schrijft RTV Noord Om de problemen het hoofd te bieden, kreeg bestaand personeel een premie van 5000 euro als ze drie jaar zouden blijven. Tientallen parttime medewerkers van het operatiecentrum gingen extra uren werken. Er is ook extra personeel aangetrokken en nieuw personeel opgeleid.Desondanks heeft het ziekenhuis nog te weinig personeel om op volle kracht te opereren. Simpelweg mensen van buiten aantrekken gaat niet, want het tekort aan gespecialiseerd ok-personeel is een landelijk probleem.“De sterkte van de dip die we nu meemaken hebben we niet voorzien, misschien konden we het ook wel niet voorzien. Er gingen meer mensen met pensioen dan verwacht en we hadden een hogere uitstroom naar onder meer de ambulancezorg”, zegt Peter Meyer. Hij is anesthesioloog en medisch hoofd van het operatiecentrum.En dus zet het ziekenhuis alles op alles om bestaand personeel te behouden. Maar tegelijkertijd wordt zoveel van hen gevraagd, dat het UMCG er alles aan moet doen om de werkdruk niet uit de hand te laten lopen. Meyer: “Onze mensen werken meer en nemen minder vakantie op. We waarderen die inzet en flexibiliteit enorm, want daardoor kunnen we de huidige operatiecapaciteit overeind houden.”Die toch al hoge werkdruk is een belangrijke reden om de operatiekamers toch langer dicht te houden. “Als we mensen overvragen vallen ze uit, en dat is ook de reden dat we nu niet op korte termijn koste wat het kost alle ok's weer heropenen”, zegt Meyer. “Dan zouden we mensen zodanig overbelasten dat we nieuwe uitstroom creëren.”Het personeelstekort speelt ook bij het Wilhelminaziekenhuis Assen, meldt manager zorg Paul ten Brink. “Maar we redden het nog steeds om de operatiekamers draaiende te houden.” Dat het ziekenhuis minder wordt geraakt door personeelstekorten, zou kunnen komen door de grootte van het ziekenhuis. Het is namelijk een kleiner ziekenhuis en de lijntjes zijn korter. Dat is iets wat veel personeel fijn vindt, laat de manager weten.