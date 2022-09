Uitslag Wat vind jij: Ondernemers in winkelgebieden moeten zorgen voor een gratis openbaar toilet

Aanleiding voor de stelling is de poll van Peil.nl. Bijna de helft van de mensen wordt geweigerd als ze vragen of ze in een winkel naar het toilet mogen. In Hoogeveen zijn ze daarom bezig om te kijken hoe ze een openbaar toilet kunnen realiseren. Stichting Gehandicapten Platform Hoogeveen drong onlangs bij de gemeente al aan op meer toiletten.