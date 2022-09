Wat vind jij: Ondernemers in winkelgebieden moeten zorgen voor een gratis openbaar toilet

Bijna de helft van de mensen wordt geweigerd als ze vragen of ze in een winkel naar het toilet mogen, meldt Peil.nl. Dat betekent vaak dat mensen tijdens het winkelen eerder naar huis gaan om op tijd naar de wc te kunnen.

Gemiddeld gaan klanten drie kwartier eerder naar huis als ze tijdens het winkelen geen toilet vinden, schrijft het AD. Soms is wildplassen zelfs de laatste oplossing voor hoge nood.

Wie in Hoogeveen bijvoorbeeld naar het toilet wil tijdens het winkelen, kan vaak alleen terecht in de Hema. Een publiek toilet ontbreekt. Stichting Gehandicapten Platform Hoogeveen drong onlangs bij de gemeente al aan op meer toiletten.

Naast gemak leveren de toiletten ook economische wint op. "Uit Brits onderzoek blijkt dat een afname van 1 procent in shoptijd leidt tot een omzetverlies van 1,2 procent", zegt Ivo Thonon van de Maag Lever Darm Stichting. "Als mensen drie kwartier eerder naar huis gaan, levert dat 4 procent omzetverlies op voor de hele winkelstraat."

Volgens de Toiletalliantie, een samenwerkingsverband van patiëntenorganisaties, ouderenbonden en de Fietsersbond, is er behoefte aan meer openbare toiletten. Maar moeten de kosten daarvan bij gemeenten komen te liggen, of moeten ondernemers zelf een potje maken om hun klanten langer in de winkelstraat te houden?