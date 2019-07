Drenten met zonneboot wereldkampioen in Monaco

Drenthe heeft er een wereldkampioen bij: het New Nexus Solar Racing Team uit Tynaarlo. Zaterdag won het in Monaco de Solar & Energy Boat Challenge. Maar in het Zuid-Europese water ging het niet van een leien dakje. Het was zelfs de vraag of de zonneboot de finale zou halen.

“Van alles ging mis”, blikt piloot Vermijs terug op de kwalificatiefase. “Er kwamen hoge golven over de boot en onze motor was doorgebrand. De boot was goed stuk.” Deining en boeggolven van passerende schepen waren in de Middellandse Zee de boosdoeners. “Dat is toch heel anders dan varen op binnenwater.”“Het is leuk dat andere teams je komen helpen als je dan uit het water bent”, gaat Vermijs verder. Zo had een ander Nederlands team een motor ter beschikking gesteld. Daarna ging de ploeg tot de late uurtjes met de reparatie aan de gang. “Maar dan kun je hem niet testen omdat er natuurlijk geen zon is. Je weet niet of alles werkt. We gingen de volgende dag varen en dat is ontzettend goed gegaan."De Solar & Energy Boat Challenge wordt georganiseerd door Solar Sport One, die meerdere races in het binnen- en buitenland houdt. Die in Monaco is daar een van. Het team uit Tynaarlo deed met zijn deels zelfgebouwde boot mee aan de ‘open klasse’ en won alle wedstrijden.Wat brengt de toekomst? “We willen natuurlijk nog een keer wereldkampioen worden. Maar we zouden ook graag willen meedoen aan de topklasse”, besluit piloot Vermijs.