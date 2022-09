Wat gebeurt er als een boerderij wordt opgekocht? 10 vragen en antwoorden

Vier Drentse boeren hebben inmiddels hun handtekening gezet onder een contract met de provincie. Een contract waardoor ze worden uitgekocht.

De provincie kocht deze boeren uit met een opkoopregeling. Honderd boeren hadden zich bij de provincie gemeld voor deze regeling. Uiteindelijk is de provincie met vijftig in gesprek geweest. Met twee melkveehouders en twee varkenshouders is een koopovereenkomst gesloten.

Tien vragen en antwoorden over hoe het uitkopen van boeren met deze regeling werkt.

1. Zijn deze boeren onder druk gezet?

Nee. De provincie zegt altijd: vrijwilligheid staat voorop. De provincie gaat dan ook niet langs deuren van boeren met de vraag of ze uitgekocht willen worden. Het zijn de boeren die zich melden bij de provincie dat ze interesse hebben in de uitkoopregeling. Inmiddels hebben zich ongeveer honderd boeren gemeld bij de provincie. Met vijftig van hen zijn gesprekken gevoerd. Tot dusver heeft dat ertoe geleid dat vier boeren zijn uitgekocht.

2. Waarom kunnen boeren uitgekocht worden?

Dat heeft alles te maken met dat ene woord: stikstof. En dan vooral het teveel ervan. Door het uitkopen van boerderijen, gaat die stikstofuitstoot naar beneden. En dat is weer goed voor de natuur.

3. Wat levert het uitkopen van boeren op?

De verwachting is dat met het uitkopen van boeren de stikstofneerslag per hectare met ongeveer twaalf mol - de eenheid waarin stikstof wordt gemeten - per jaar daalt.

4. Wat krijgen de boeren ervoor?

Geld. Maar hoeveel, dat is per boerderij weer afhankelijk. Daar gaat een hele berekening aan vooraf. In die berekening worden heel wat dingen meegenomen. Denk aan het aantal dieren, hoeveel stikstof er wordt uitgestoten, of er bijvoorbeeld tractors zijn die opgekocht kunnen worden, de waarde van de bedrijfsgebouwen en of die gesloopt moeten worden en de rechten op het houden van dieren. Een onafhankelijke taxateur stelt de waarde van het bedrijf vast.

5. Hoeveel geld gaat hier in om?

Het kabinet heeft hier landelijk 480 miljoen euro voor vrijgemaakt. Dat moet dan wel verdeeld worden over de twaalf provincies.

6. Welke boeren komen in aanmerkingen hiervoor?

Lang niet iedere boer komt in aanmerking. Alleen veehouderijen die voor een hoge stikstofneerslag veroorzaken op dichtbijgelegen Natura 2000-gebieden kunnen er gebruik van maken. Tijdens de gesprekken met de boeren vallen dan ook al de nodige boeren af.

7. Mag de boer daarna nog boeren?

Het klinkt misschien als een verrassing, maar ja. De boer mag daarna zijn beroep nog wel uit blijven oefenen. En daar komt-ie: maar. Er zit een dikke maar aan. De veehouder mag dan niet op een andere locatie een andere veehouderijbedrijf beginnen of overnemen. Als hij, of zij, op een andere locatie al een veehouderij heeft, kan die daar wel blijven werken. Wat dan wel weer mag: een akkerbouwbedrijf beginnen op een andere locatie. En hij mag ook gewoon in dienst van een andere boer gaan werken.

Er is nog wel een hele andere grote maar: opvolging door kinderen.

8. Wat is daar mee?

Als kinderen mede-eigenaar zijn van de veehouderij en die willen voortzetten, dan is dat niet mogelijk. Zij mogen dan ook niet op een andere plek een veehouderij beginnen. Dit geldt trouwens niet alleen voor kinderen, maar voor iedereen die mede-eigenaar is van het bedrijf. Voor hen zijn dezelfde regels van pas als voor de eigenaar. Ze mogen dus bijvoorbeeld wel in dienst van een andere boer gaan werken.

9. Wat gaat er gebeuren met de boerderij en grond?

Het is uiteindelijk aan de provincie wat er met de grond gaat gebeuren. Het is mogelijk dat die grond in gebruik blijft voor de landbouw. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden door een andere veehouderij. Die mag de grond dan niet gebruiken om uit te breiden, maar kan het wel gebruiken zodat hetzelfde aantal dieren op een groter stuk grond kunnen leven.

In ieder geval moet de veehouder ervoor zorgen dat de dieren worden afgevoerd. En uiteindelijk moet het bestemmingsplan aangepast worden, dat is dan weer aan de gemeenten om te doen.

10. Betekent het dat de boerderij en de stallen blijven staan?