Minister Schouten steekt boeren in Odoorn hart onder de riem

Schouten at eerst een hapje mee bij de boer en daarna namen ze samen een kijkje op het land. De Jong liet zien hoe zijn gewassen hebben te lijden onder de droogte. "Aardappels zijn op het moment het meest gevoelig", aldus De Jong die een paar kleine aardappelen uit de grond haalt en de verdroogde bladeren aan de minister laat zien.De Jong had vorig jaar al bijna een ton schade door de droogte maar wil niet klagen. "Het is zoals het is. De minister kan daar weinig aan doen. Het moet gewoon weer gaan regenen en dan vergeten we dit jaar heel snel. Net als het jaar 2018."Vorige week presenteerde Carola Schouten een maatregelenpakket in verband met de aanhoudende droogte. Schouten stelt onder meer 15 miljoen beschikbaar voor boeren die in de financiële problemen komen door de droogte. Boeren die een brede weerverzekering hebben kunnen hier ook gebruik van maken.De Jong is hier niet zo van onder de indruk. "In het geval van de brede weersverzekering kwam men vorig jaar eigenlijk amper aan uitkering toe terwijl de schade toch al tegen een ton aanloopt. En van de nieuwe voorwaarden van de brede weersverzekering word ik ook niet echt blij", aldus De Jong.Toch is de Jong wel blij met de komst van de minister. In het gesprek aan de keukentafel heeft hij alle facetten van zijn bedrijf met haar besproken. "Het feit dat de minister daarvoor komt is voor mij wel een hart onder de riem. Maar goed ik had niet verwacht dat ze vandaag met een zak met geld kwam of een andere oplossing waar ik wat aan had. Zo reëel moet je ook zijn."