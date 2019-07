Steeds meer Drentse kinderen naar de crèche

In 2018 gingen er meer Drentse kinderen van 0 tot 4 jaar naar de crèche dan in 2017. In 2018 meldde zich 69,3 procent van de kinderen aan de poort van de kinderopvang, in 2017 was dit 60,1 procent.

Die grote toename komt vooral doordat alle peuterspeelzalen per 1 januari 2018 om zijn gevormd tot kinderopvanglocaties, waardoor zij nu ook onder de formele dagopvang vallen.Relatief gezien gaan in de gemeente De Wolden de meeste kinderen naar de opvang, namelijk 88,5 procent. Daarna volgen op korte afstand Aa en Hunze en Tynaarlo, beiden met 84,8 procent.In Hoogeveen gaat relatief gezien het minst aantal kinderen naar de crèche, namelijk 59,6 procent. In deze cijfers gaat het alleen om opvang bij een kinderdagverblijf. Opvang door gastouders is hierbij dus niet meegerekend.In heel Nederland ging het merendeel van de kinderen tot de basisschoolleeftijd vorig jaar naar de crèche. De regionale verschillen zijn groot: in Biblebelt-gemeenten en een aantal gemeenten in het noorden van het land gaat een veel kleiner deel van de jonge kinderen naar de formele dagopvang dan elders.Bijna 455.000 kinderen gingen vorig jaar overdag naar een kindcentrum, zo'n vijftigduizend meer dan in 2017. Die grote toename komt vooral doordat alle peuterspeelzalen per 1 januari 2018 om zijn gevormd tot kinderopvanglocaties, waardoor zij nu ook onder de formele dagopvang vallen.Voor deze vorm van opvang kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. In totaal ontvingen vorig jaar meer dan 630.000 ouders deze vorm van toeslag, blijkt uit cijfers waar het CBS vandaag mee naar buiten is gekomen.De kinderopvangtoeslag is er ook voor ouders die een (geregistreerde) gastouder voor hun kind hebben geregeld en voor de buitenschoolse opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd.