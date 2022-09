Bert Homan heeft twee concurrenten voor VVD-voorzitterschap

Bert Homan uit Assen kent zijn concurrenten voor het voorzitterschap van de landelijke VVD. Aanmelden kon tot en met gisteren, om middernacht was de deadline. Homan heeft zich al vaker gekandideerd als voorzitter van de liberale partij.

Interim-voorzitter en partijprominent Onno Hoes wil de voorzittershamer definitief in handen krijgen. Naast Hoes, die door het partijbestuur naar voren is geschoven, hebben Eric Wetzels uit Noord-Brabant en dus Bert Homan zich gemeld. De positie is vacant sinds Christianne van der Wal haar functie neerlegde om minister te worden.