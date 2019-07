Docent Roelof van Echten College ontslagen na gesjoemel met cijfers

Een docent van het Roelof van Echten College in Hoogeveen is per direct ontslagen na het sjoemelen met cijfers.

Directeur Albert Weishaupt bevestigt de berichtgeving in Dagblad van het Noorden en spreekt van een totaal ontoelaatbare situatie.De docent biologie gaf aan twee groepen leerlingen 3-VMBO cijfers voor opdrachten die de leerlingen niet gemaakt hadden. Ook werden er verkeerde cijfers gegeven doordat de docent verkeerd nakeek. Waarom hij dit deed is niet bekend."We zijn nu tot op de bodem aan het uitzoeken wat er precies wel en niet is gebeurd", zegt Weishaupt. "Het is totaal ontoelaatbaar, dit kan en mag niet.""Het is niet leuk om te weten, maar het is wel verrekte belangrijk om te weten", stelt Weishaupt. Er wordt onderzocht welke stof de leerlingen hebben gemist en hoe dit ingehaald moet worden volgend schooljaar, het examenjaar voor de VMBO-leerlingen.Tot nog toe zegt de directeur nog weinig verontruste reacties te krijgen. "Ik denk dat dat komt omdat wij heel transparant zijn over de situatie. Maar het is natuurlijk heel vervelend om zo een schooljaar af te sluiten."