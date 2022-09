Aantal mensen met WW-uitkering blijft dalen in Drenthe

In Drenthe kregen in augustus bijna 4.200 mensen een WW-uitkering. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. Vergeleken met augustus 2021 is het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering gedaald: destijds ging het om meer dan 5.700 uitkeringen.

De daling was met 30,3 procent het grootst in de gemeente Emmen. Het aantal uitkeringen daalde daar tot onder de duizend: 988. Dat is 1,8 procent van de beroepsbevolking. Met dat percentage is Emmen, samen met de gemeente Meppel, wel koploper in Drenthe.