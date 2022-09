Leerlingen breken hun hoofd over een hersenkraker van dertig uur

Gisteren en vandaag breken leerlingen op zeven scholen in Drenthe hun hoofd over de energietransitie. Er wordt namelijk een zogeheten Hackathon gehouden, waarbij de leerlingen dertig uur aaneengesloten samenwerken op school. Ook zeven leerlingen van De Nieuwe Veste In Coevorden doen eraan mee.

In totaal doen 35 teams van vijftien Technasium-, vmbo- en mbo-scholen in Noord-Nederland mee aan de wedstrijd 'Wij hebben de toekomst' van het Nationaal Programma Groningen. In groepjes wordt er een oplossing voor een vraagstuk met het thema energietransitie bedacht. Daar hebben ze dertig intensieve uren de tijd voor.

Energievraagstuk

"We werken non-stop. We zijn vanochtend begonnen en we gaan aan een stuk door tot morgenmiddag", zegt docent Joost Engel van De Nieuwe Veste aan het begin van de Hackathon. "Het thema van de opdracht is de omschakeling van fossiele brandstof naar nieuwe vormen van energie. De bedoeling is dat deze leerlingen een platform creëren, waarbij op lokaal niveau energie wordt verhandeld. Hoe breng je de opwekker en de gebruiker bij elkaar?"

Dat is de vraag waar de zeven vierdejaars havo- en vwo-leerlingen hun hoofd dertig uur lang over mogen breken. Chantal, Harm, Jorn, Mick, Myrthe, Ramiro en Stijn hebben zich vrijwillig aangemeld voor het Hackathon-team van hun school. "Tegenwoordig hebben we een groot energieprobleem en hierdoor kunnen we hopelijk een beetje helpen", legt Harm Goorts uit Dalerveen uit. "Je leert er ook veel van."

Tenten in de klas

Tijdens de dertig uur regelt de school de maaltijd en zorgen docenten voor workshops en de ochtendgymnastiek voor het team. Er moet hard gewerkt worden. Maar in het technieklokaal staan ook kartonnen tenten opgesteld, voor wie toch nog even bij wil slapen. "Constant doorgaan is misschien niet zo slim, want morgen moeten we ook de hele tijd aan de slag", zegt Harm.