Steekpartij bij nachtclub in Emmen: vier jaar cel geëist

Het steken in de rug ziet de officier van justitie als een poging tot doodslag, omdat daarbij gemakkelijk vitale organen geraakt hadden kunnen worden. Het steken in de bil was volgens hem een poging tot zware mishandeling. Het geweld vond plaats in de nacht van 22 december afgelopen jaar op de parkeerplaats achter de club. De slachtoffers waren jonge jongens, de jongste was 17 jaar.Volgens de slachtoffers en andere getuigen had de Emmenaar die nacht in de club ruzie met zijn vriendin. Eén van de broers sprak de 28-jarige man aan en zei dat hij rustig moest doen. Daarop reageerde de Emmenaar agressief. Hij zei dat hij de man zou neersteken als hij meekwam naar buiten.Rond zes uur ’s ochtends ging de nachtclub dicht. Buiten zou de man zijn vriendin in een steegje hebben ingetrokken en weer ruzie hebben gemaakt. De jongste broer ging er met anderen naartoe en kreeg ruzie met de Emmenaar. Er werd over en weer geslagen en toen trok de verdachte een mes. Hij stak de 17-jarige jongen in zijn bil.Toen zijn broer, die verderop stond, dat hoorde, ging hij ook op de Emmenaar af. Hij kreeg het mes in zijn onderrug en moest met een steekwond naar het ziekenhuis. Beveiligers van de club hielden de stekende Emmenaar aan. De verdachte bekende in de rechtszaal in Assen dat hij heeft gestoken, maar ontkende dat hij ruzie had met zijn vriendin. Hij werd naar eigen zeggen kwaad, omdat hij gediscrimineerd werd met zijn donkere huidskleur.De man woont sinds zijn 10de in Nederland, nadat hij vluchtte uit Sierra Leone, waar hij kindsoldaat was en zijn ouders voor zijn ogen werden vermoord. Hij vertelde dat het misging in zijn hoofd toen hij en zijn vriendin op de parkeerplaats achter de club werden omsingeld door een groep mensen. “Ik voelde me heel erg bedreigd en moest denken aan de oorlog”, legde hij uit. Maar volgens een deel van de andere mensen die bij de ruzie waren, werden de twee helemaal niet omsingeld.De Emmenaar is inmiddels tot ongewenst vreemdeling verklaard. Het Openbaar Ministerie kan daarom naast zijn straf geen psychische hulp eisen. Wel eiste de officier van justitie dat de man 2500 euro schadevergoeding betaalt aan het oudste slachtoffer en 1000 aan zijn broertje.De advocaat van de Emmenaar zei dat de man vanwege zijn oorlogstrauma zo bedreigd voelde dat hij het mes trok om zichzelf tegen de broers te verdedigen. Hij vindt dat de Emmenaar moet worden ontslagen van rechtsvervolging vanwege noodweer.Uitspraak: 23 juli.