Zoek het uit! - Waarom is het achterste raam van de Hesseler Stomp dichtgemetseld?

Melissa, ze woont op Erica, wil graag weten waarom dat is. Ze stuurde haar vraag in naar Zoek het uit !.Het is niet de eerste keer dat we naar Oosterhesselen gaan om over de kerk te praten. Harm Jan Lesscher is van de Historische Vereniging Klenckerheugte, en weet zowat alles wat er te weten valt over de kerk. Eerder spraken we al eens met hem over waarom de toren van de kerk losstaat van de rest van het gebouw:Maar waarom dat raam is dichtgemetseld, daar waren we nog niet achter. Dus belden we opnieuw met Harm Jan Lesscher: "Het is heel simpel. De preekstoel is een keer verplaatst, en die staat nu voor dat dichtgemaakt raam. Het is dichtgemaakt zodat het preekgestoelte daar kan staan, het moest vastgemaakt worden aan de muur."Rond 1930 is de kerk gerestaureerd, waarbij de gewelfaanzetten in het koor verwijderd werden. Ook is het doophek verwijderd en is de preekstoel toen verplaatst van de zuidmuur naar het koor, centraal tegen de oostmuur. Lesscher: "Het was de gewoonte om dat te doen, het licht komt uit het oosten dus moest de preekstoel daar ook staan."Op de oude plek van de kansel zijn drie rijen kerkbanken geplaatst. De preekstoel is gemaakt in 1662 en komt oorspronkelijk uit de Kloosterkerk in Assen. In 1817 is deze overgeplaatst naar Oosterhesselen.Heb jij ook een vraag? Stuur hem dan eens in! Wie weet gaan wij er mee aan de slag en graven we ergens een antwoord voor je op.