Boete en taakstraf geëist voor dodelijk arbeidsongeval in Roden

Het dodelijk ongeval eind januari 2020 bij VDL Wientjes in Roden is volgens het Openbaar Ministerie (OM) het gevolg van onveilig kunnen werken met machines. De aanklager eiste voor dit bedrijf een boete van 100.000 euro, waarvan 20.000 euro voorwaardelijk. Een 65-jarige oud-directeur uit Meerstad zou een taakstraf van 120 uur opgelegd moeten krijgen.

Een 53-jarige operator uit de gemeente Westerkwartier raakte tijdens het ombouwen van een vacuümvormer bekneld. Een overbruggingspen blokkeerde het beveiligingssysteem waardoor de deuren tijdens het testen open bleven staan. De man kwam met zijn hoofd en bovenlijf vast te zitten in de machine. Een collega vond de man, maar het was al te laat. Hersenletsel werd hem fataal.

Pennen kwamen te pas

De pen was een dummy die door leveranciers werd gebruikt tijdens het installeren van een machine. Daarna had het voorwerp geen functie, maar werd niet weggegooid. De pennen kwamen in 2018 nog van pas om de deuren van de machine open te houden voor te lange platen, die op dat moment moesten worden gebruikt. Daarna was het volgens de leiding verboden om die dingen weer te gebruiken, zei de oud-directeur.

Dit gebeurde achter zijn rug om toch, zei de man. Werknemers verklaarden na het ongeval dat zij de pennen tijdens het ombouwen gebruikten om tijd te besparen. De machine moest anders worden gereset en was dan zo'n twintig minuten buiten gebruik. De medewerkers delen mee in de winst. Hoe hoger de productie, hoe hoger de winst, verklaarden zij.

Geen veiligheidsinstructies

Binnen het bedrijf heerste volgens het OM jarenlang een bedrijfscultuur waar onveilig werken mogelijk werd gemaakt. Er zijn medewerkers die geen veiligheidsinstructies hebben gehad of een cursus om veilig met de machines te kunnen werken. De richtlijnen op papier ontbraken of waren niet volledig. "Ze moesten dat maar zelf uitzoeken", zei de officier van justitie. Dit was in strijd met de wet Arbeidsomstandighedenwet

Het OM rekende de oud-directeur aan dat hij als eindverantwoordelijke het gebruik van de dummy's toeliet. "U wist dat het personeel uw verbod niet opvolgde, niet naar u luisterde, toch liet u de inspecties hierop achterwege", zei de aanklaagster. De pennen werden niet weggedaan, want ze waren in sommige situaties nog handig in gebruik. Hierdoor werd de onveilige werkomgeving in stand gehouden, zei het OM.

Gezond werkklimaat te bieden

Volgens Peter Koops, de advocaat van het Roner bedrijf, is het niet alleen de verantwoordelijkheid van de werkgever om voor een veilig werkomgeving te zorgen, maar is het ook de plicht van de werknemer om hieraan mee te werken. Koops pleitte voor vrijspraak. De raadsman noemde Wientjes een net bedrijf waar alles aan wordt gedaan om de werknemers in een gezond en veilig werkklimaat te laten werken.