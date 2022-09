Gemeente Assen gaat beschadigde graven Zuiderbegraafplaats herstellen

De gemeente Assen gaat de 39 beschadigde graven op de Zuiderbegraafplaats in Assen herstellen. Vandaag begint de steenhouwer met het opruimen van de brokstukken en kijkt hij naar het materiaal dat hij kan hergebruiken.

In april van dit jaar werden de graven vernield door een eik die erop viel. Die eik blijkt te zijn aangetast door een schimmel, korsthoutskoolzwam. Door de zwam is het wortelstelsel ernstig aangetast en daardoor is de eik omgevallen. Omdat de zwam onder de grond zat, kwam de ziekte niet naar boven tijdens de tweejaarlijkse inspectie.

Steenhouwer gevonden

Er is ondertussen een steenhouwer gevonden die het herstel op zich wil nemen, vertelt Allart Bouw van de gemeente Assen. "Hij gaat eerst alles opruimen en het materiaal dat hij weer kan gebruiken wordt hergebruikt, zodat alles in oude staat teruggebracht kan worden. Op een oude begraafplaats hoort niet alles netjes te zijn. Er mag best wat scheef staan. De bedoeling is dat de graven er weer net zo uit zien als voor de storm."

Wanneer alles weer hersteld is, dat weet Bouw niet. "Al het materiaal is besteld, maar er zijn levertijden. Ik denk dat de steenhouwer zeker dit jaar nog wel bezig is met herstellen. Er is wel een tijdsplanning gemaakt, maar je kan er niks van zeggen. Er zit per graf verschil in."

1925-1941

Juridisch is de gemeente Assen niet verplicht om de graven te herstellen. Die plicht ligt eigenlijk bij de nabestaanden, vertelt wethouder Bert Jan ten Oever. "De graven die beschadigd zijn, komen uit 1925 tot en met 1941. Het is lastig om nabestaanden hiervan te achterhalen. De gemeente vindt het belangrijk dat de Zuiderbegraafplaats intact blijft en je moet een begraafplaats met respect behandelen. Daarom hebben we besloten om het onderhoud op ons te nemen."