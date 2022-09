Verliefde bevers Wildlands maken kans op prijs: 'Ze zoenen zelfs met elkaar'

De opgebloeide liefde tussen bevers Billy en Bella van dierentuin Wildlands in Emmen levert mogelijk een prijs op. De twee zijn door kinderkrant Kidsweek genomineerd voor de titel Dier van het Jaar. "Deze twee zijn zo schattig om te zien. Ze zoenen zelfs met elkaar", vindt Henrike van Gelder, hoofdredacteur van Kidsweek.

Dieren die genomineerd zijn, hebben iets bijzonders gepresteerd of hebben voor een opvallend nieuwsfeit gezorgd. De uitreiking is ieder jaar rond dierendag. "De bevers hadden al een tijdje onze aandacht", legt Van Gelder uit. Begin dit jaar bleef de nieuwe beverburcht in Wildlands dicht, omdat de vonk tussen de beverpaartjes niet was overgeslagen. Van Gelder: "Die vochten elkaar de tent uit, dus dat was een grote domper."

Een aantal maanden later kwam Billy bij Bella. Toen ze bij elkaar mochten zijn, spatten de vonken er vanaf. "Ze zijn erg verliefd, een goede match. Het is nu wachten op baby's. We hadden gehoopt dat die er al zouden zijn, maar die laten nog even op zich wachten", vertelt Van Gelder.

Naast de bevers zijn nog drie andere genomineerden. De eikelmuis, omdat dit kleine knaagdier het zeldzaamste zoogdier is van Nederland. Hond Bram heeft een nominatie te danken aan het redden van vier jonge hangbuikzwijntjes in het Kuinderbos in de Noordoostpolder. De boswachter kreeg ze maar niet te pakken en haalde daarom hond Bram erbij. Hij is gespecialiseerd in het vangen van dieren zonder ze pijn te doen. De vierde genomineerde is de bijzondere schildpad Sorte. Hij heeft niet één, maar twee koppen en zes poten. Daarvan zijn er slechts enkele in de hele wereld.