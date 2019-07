Pluimveehoudster Mariska Oving wil excuses na fipronilcrisis

Oving spande samen met 125 collega's een rechtszaak aan tegen de NVWA. De uitspraak is morgen in Den Haag."Het gaat erom hoe de overheid en de NVWA gehandeld hebben in de crisistijd. Zij hebben niks met twee anonieme tips gedaan. Als ze dat hadden gemeld, had er binnen de sector onderzoek gedaan kunnen worden en waren we misschien eerder bij ChickFriend uitgekomen", doelt ze op het bedrijf dat middelen leverde om bloedluis te bestrijden.Het product van ChickFriend bevatte de verboden stof fipronil. Toen dat in de dieren en eieren terecht kwam, veroorzaakte dat een kostenpost van miljoenen euro's in de pluimveesector.Wat als Oving en haar collega's in het gelijk worden gesteld? "Dan kun je individueel een zaak aanspannen voor de geleden schade." Hoeveel schade haar bedrijf leed is moeilijk vast te stellen. Kosten voor het vergassen en afvoeren van kippen, de schoonmaak van de stallen en het nemen van monsters kosten allemaal geld. "Daarnaast heb je inkomsten verloren, het bedrag loopt dus aardig op."Ook psychisch is de schade nog merkbaar. "Die periode vergeet je nooit meer. Het heeft zo'n grote impact gehad. Gelukkig konden wij door met het bedrijf, een aantal collega's kon dat helaas niet. Het gaat om het gevoel dat je onrecht is aangedaan, dat wij de schuld kregen en fraudeurs zijn.""Er werd steeds naar de sector gewezen in de crisis. En public zijn wij behoorlijk aan de schandpaal genageld", blikt Oving terug. "Dat wil ik dan ook rechtgezet zien worden in grote letters in de krant. Als wij niet winnen is het een teleurstelling, dan verlies ik wel het vertrouwen in de overheid en de rechtstaat. Dat is nogal wat, maar zo voelt het wel."De uitspraak is morgen om 10.00 uur.