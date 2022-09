Celstraf voor heling en vechtpartij met bijl en hockeystick

Voor poging tot zware mishandeling met een bijl moet een 21-jarige man uit Assen een celstraf van een half jaar uitzitten. De man kreeg de straf ook voor heling van een motor, een scooter en diverse onderdelen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder negen maanden cel tegen de man.

De 53-jarige stiefvader van de Assenaar kreeg voor mishandeling met een hockeystick en heling een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd. Tegen hem was een celstraf van een half jaar geëist. Beide mannen raakten in november verwikkeld in een vechtpartij voor de deur van hun woning.

Snijwond op zijn arm

Buurtbewoners belden de politie, zij zagen dat een persoon in hun straat werd geslagen met een bijl en een stick. De agenten troffen een man aan met een snijwond op zijn arm. De man vertelde aan de agenten dat hij een conflict wilde uitpraten met de 53-jarige Assenaar. Hij droeg uit voorzorg een steekvest en hij had zijn een aangelijnde pitbull en een hockeystick mee.

De stick raakte hij direct na het aanbellen kwijt aan de 53-jarige bewoner en hij werd daarmee geslagen. De 21-jarige stiefzoon viel hem aan met een bijl. Alleen de vader bekende de klap met de stick. Zijn stiefzoon had op dat moment geen bijl in zijn handen en zei dat hij die ook niet had gehad. De buurtbewoners hadden dit verkeerd gezien, zei hij. De rechter vond dat de snijwond het bewijs was dat de man wel met een bijl had geslagen.

Even parkeren

De 21-jarige Assenaar stapte na het gevecht in de auto van het slachtoffer en parkeerde die in Rolde. Hij stal de auto niet, maar zette die even weg, zei hij twee weken geleden tegen de rechter. Die vond dat er wel sprake was van diefstal, omdat de man vijf kilometer lang als 'heer en meester' over de wagen beschikte. Vader en zoon kregen de straf ook voor heling van een gestolen motor, scooter en onderdelen.

De agenten volgden een net gestolen motor met een ingebouwd volgsysteem en kwamen bij een schuurtje aan de Pelikaanstraat in Assen uit. Dat stond op naam van een oudere vrouw, die zei dat ze daar nooit kwam. "Maar wel mijn zoon en kleinzoon", zei de vrouw en bedoelde daarmee de 53-jarige Assenaar en zijn stiefzoon. Beiden ontkenden hun betrokkenheid bij de gestolen goederen in het schuurtje. Volgens de rechter kan het niet anders dan dat zij zich daar wel mee bezig hielden.

Gestolen motoren in een busje

De stiefzoon stond eerder deze week opnieuw voor de rechter. Nu voor poging tot zware mishandeling van een agent en het witwassen van twee gestolen motoren. Het OM eiste hiervoor een celstraf van zeven maanden tegen de man. De Assenaar bestuurde eind maart 2020 in Emmen een busje waaruit tijdens een politieachtervolging twee gestolen motoren werden gegooid om de agenten van zich af te schudden.