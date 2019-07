Twee vliegscholen vanaf volgend jaar samen verder op Groningen Airport Eelde

De activiteiten op Lelystad Airport worden verplaatst naar Drenthe. Beide zijn onderdeel van AirFrance-KLM.Komende week ontmoeten de personeelsleden van de twee bedrijven elkaar op Eelde. In de loop van volgend jaar komt ook de onderhoudsafdeling van de school in Lelystad naar Eelde.Niet dat de fusie voor extra studenten zorgt. Volgens hoofd opleidingen van de KLM Flight Academy, Mark Gerritsen, blijft het aantal opleidingsplaatsen gelijk. "We houden het bij 60. Die is gebaseerd op een minimum behoefte bij de KLM. Als je nu meer gaat opleiden, dan zijn ze over twee jaar klaar. Maar dan ziet de luchtvaart er misschien wel weer heel anders uit."De aspirant-piloten volgen nu een deel van hun opleiding in Eelde en een deel in Lelystad. En dat werkt prima volgens hoofd opleidingen van de MartinAir Flight Academy, Ed Swaghoven. "De opleiding begint met theorie in Eelde. Als ze gaan vliegen, dan gaan ze eerst naar Lelystad. Als ze dat hebben afgerond, dan gaan ze voor het volgende deel naar Eelde."Maandag kreeg de KLM Flight Academy een derde nieuwe lestoestel. Dit als vervanging van de oude lawaaiige Beachcraft Baron toestellen. Met deze nieuwe toestellen van het type Diamond DA40 wordt wel meer gevlogen. "Ze zijn wel veel stiller en gebruiken minder dan de helft aan brandstof vergeleken met de oude toestellen", zo zegt Gerritsen.Ook bij de vliegscholen in Eelde en Lelystad wordt gesproken over de toekomst van het vliegen. In Nederland is discussie over de luchtvaart hevig. Vraag is of je wel voor weinig geld moet vliegen. Bovendien zijn vliegtuigen niet bepaald milieuvriendelijk. Die discussie heeft volgens de twee scholen nog niet voor minder aanmeldingen gezorgd.Volgens zowel Gerritsen als Swaghoven wordt gekeken naar alternatieven. Elektrisch vliegen bijvoorbeeld. "Er wordt al mee gevlogen. Hoe dat in de toekomst gaat, zal moeten blijken", zo zegt Ed Swaghoven. Mark Gerritsen beaamt dat. "We hebben nu al zuinigere en stillere toestellen aangeschaft. We kijken ook naar de routes die we vliegen. Er zijn nu mogelijkheden voor elektrisch vliegen. Maar die zijn nog beperkt. Maar het gaat zijn intrede doen."