Nieuwe kinderburgemeester en kinderraad in Assen geïnstalleerd

Assen heeft weer een nieuwe kinderraad en kinderburgemeester. De 28 jongeren zijn vanavond officieel geïnstalleerd in de raadszaal, waarbij Fieke Warners werd beëdigd als kinderburgemeester en Anna-Karlijn van den Berg als loco-kinderburgemeester.

Een beetje gespannen, maar met een grote glimlach kreeg Fieke de speciale ambtsketen omgehangen door 'grotemensenburgemeester' Marco Out.

Ondanks haar leeftijd, heeft het 11-jarige meisje grote ambities voor de Drentse hoofdstad. Volgens Fieke zijn er zes verbeterpunten te behalen. "Ik wil zorgen voor gezonder eten voor iedereen. Zodat iedereen 's avonds een lekkere, maar ook gezonde maaltijd eet", vertelt ze. "En dat er naar iedereen wordt geluisterd. Ook naar mensen met een beperking, ziekte of angst." De rest van de punten is ze even vergeten.

Vierde kinderraad

Het is de vierde kinderraad van Assen. In 2019 werd deze door de gemeente in het leven geroepen om de jeugd meer bij de politiek te betrekken en invloed te geven. De kinderraad geeft advies over zaken die de jongste inwoners van de stad aangaan.

Alle basisscholen van Assen worden benaderd om vanuit hun groep 8 een raadslid af te vaardigen in de kinderraad. Fieke zit op basisschool De Kloostertuin in Kloosterveen. Volgens haar juf is ze een geboren politiek leider. "Ik zie in de klas tijdens kringgesprekken en discussiemomenten dat Fieke heel duidelijk haar mening kan geven en dat goed kan formuleren", vertelt Sonina Stahlmecke.