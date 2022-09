Drie jaar cel voor 'pedojagen' in Emmen

De 19-jarige hoofdverdachte in de 'pedojachtzaak' in Emmen is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Dat is ook de straf die het Openbaar Ministerie (OM) uiteindelijk heeft geëist.

De man werd verdacht van veertien misdrijven, maar de rechter vond dertien daarvan bewezen. Onder het mom van pedojacht pleegde hij met anderen drie gewelddadige berovingen en hij schoot op twee bezorgauto's van een cafetaria in Emmen. Hij lichtte ook twee oudere mannen op door middel van phishing.

De berovingen vonden vorig jaar van september tot begin oktober plaats op afgelegen plekken in Emmen. De slachtoffers waren via nepprofielen op datingsites daarnaartoe gelokt en dachten een date te hebben. Ze werden besprongen en beroofd. Door een lokagent in te zetten werd de club opgerold.

Enkelband en begeleiding