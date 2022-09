Aantal Drentse sterfgevallen bijna tien procent hoger dan verwacht

In Drenthe overlijden er dit jaar bijna tien procent meer mensen dan aanvankelijk werd verwacht. Dat blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus op basis van sterftecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Drenthe overleden tot en met eind augustus in totaal 3.878 inwoners.

Naar verwachting zouden dat er 3.536 moeten zijn geweest. De oversterfte komt neer op 342 personen. Dat is 9,7 procent meer dan verwacht. Volgens het CBS is er al vanaf april maandelijks sprake van oversterfte. Vooral onder bewoners van verpleeghuizen en onder ouderen is het sterftecijfer verhoogd.

Naast Drenthe ligt het aantal sterfgevallen ook in Flevoland (14,5 procent) en de regio Hart van Brabant (10,7 procent) hoger dan op basis van cijfers uit eerdere jaren verwacht zou worden. Landelijk gezien ligt het aantal sterfgevallen dit jaar bijna zes procent hoger dan verwacht.

Tot eind augustus overleden er ongeveer 108.700 Nederlanders. Dat zouden er eigenlijk zo'n zesduizend minder moeten zijn geweest, uitgaande van berekeningen met historische sterftecijfers.

Onduidelijkheid

Het CBS kwam eerder tot de conclusie dat de oversterfte voor een deel komt door de coronapandemie, maar dat het virus niet alles kan verklaren. Het instituut weet nog niet wat de oversterfte landelijk veroorzaakt. Een analyse naar de doodsoorzaken sinds mei is namelijk nog niet afgerond.