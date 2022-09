Na zes jaar akkoord tussen buurvrouw en akkerbouwer Garminge over lawaaiige ventilatoren

Want op aandringen van de hoogste bestuursrechter zegde de akkerbouwer toe om oude lawaaiige ventilatoren voorgoed te gaan verwijderen. En de gemeente Midden-Drenthe beloofde dat in een aanvullend besluit zwart-op-wit vast te leggen. De buurvrouw zei daar mee te kunnen leven. Ze vond het alleen jammer dat het zes jaar heeft moeten duren.

Zij zei het meeste last te hebben van de herrie van de ventilatoren in de oude loods. Volgens de akkerbouwer zijn de oude ventilatoren niet meer nodig, omdat hij aardappelen op een andere wijze gaat opslaan. Voorheen stortte hij de aardappelen los in de loods, maar gaat ze nu opslaan in kisten.