Stelende thuiszorgmedewerkster krijgt cel- en werkstraf

De straf is gelijk aan de eis die het Openbaar Ministerie twee weken geleden op tafel legde. De vrouw vertelde toen dat ze geld nodig had om haar hond in te laten slapen.Een 92-jarige bewoonster merkte vorig jaar dat er geld bij haar verdween. Zij meldde het in het zorgcentrum en gaf ook aan dat alleen de thuiszorgmedewerkster bij haar was geweest, verder niemand. Daarna werden camera’s in het tehuis opgehangen, waarna de Overijsselse werd betrapt toen ze geld uit een portemonnee stal. In december werd ze aangehouden.Ze bekende dat ze tussen september en december vorig jaar van zeven bewoners geld had gestolen. Ook gaf ze meerdere diefstallen in 2015 toe. “De rechtbank rekent haar dit zwaar aan, omdat de slachtoffers afhankelijk van haar waren. Ze heeft hun vertrouwen beschaamd en haar positie ernstig misbruikt”, aldus de rechtbank.Vier mensen hebben een schadevergoeding geëist. Aan hen moet de vrouw in totaal 560 euro terug betalen. De rechtbank bepaalde dat ze de rest van haar ‘criminele winst’, 640 euro, moet betalen aan de staat. Tijdens haar proeftijd krijgt de vrouw begeleiding van de reclassering.