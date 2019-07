Domper in aanloop naar eerste Zomermarkt Dalen: aanhanger gestolen

"Ik heb er geen goed woord voor over", zegt de voorzitter van de club, Henk de Jonge. "Je blijft met je poten van andermans spullen af." De aanhanger werd gestolen, ondanks een disselslot en een extra ketting met hangslot.De aanhanger wordt door de vrijwilligers onder meer ingezet om de dranghekken te vervoeren, die gebruikt worden tijdens evenementen als de Daler Zomermarkten en de Fiets4Daagse. De eerste Zomermarkt is morgen en het Drentse wielerevenement, met Dalen als één van de startplaatsen, staat volgende week op het programma."Een slechte timing natuurlijk, maar het mooie aan een dorp als Dalen is dat we al wel drie of vier alternatieven hebben op dit moment. Inwoners schieten meteen te hulp. Om een vervangende aanhanger zitten we dus voorlopig niet verlegen", vertelt De Jonge. "Vervelend is wel dat we deze aanhanger pas sinds een jaar hebben. We hebben 'm ook nog eens geschonken gekregen van een sponsor. De kar is nog spiksplinternieuw."Stichting Dalen Promotie heeft aangifte gedaan bij de politie. "We hebben nog de hoop dat de aanhanger ergens opduikt in een bosje ofzo. Dat ze hem daar eerst neergezet hebben, om later op te pikken. Maar ik vrees dat 'ie al ergens in Timboektoe is."De aanhanger is te herkennen aan de logo's die er op zitten van Stichting Dalen Promotie.