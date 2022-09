Katholieke kerken Emmen en Erica zetten kachel uit: 'Doe extra trui aan'

Rooms-katholieke kerkgangers in Emmen en Erica wordt geadviseerd zich komend winter extra warm aan te kleden als ze naar de kerk gaan. De Goede Herder Parochie met vier kerken in Emmen en Erica zet in de winter namelijk alle kachels uit. Dit meldt pastoor Peter Stiekema van de Goede Herder Parochie. De Zuidoost-Drentse parochie is hier volgens hem toe gedwongen vanwege de hoge gasprijzen.

In 2021 betaalde de parochie 44.758 euro aan energiekosten. Dat is het totaal van alle kerken. In juni meldde de inkoopcombinatie Energie voor Kerken dat er nog geen energie was ingekocht. "Als zij dat wel had gedaan was de energielast verdubbeld", zegt Stiekema tegen ZO!34 . Die verdubbeling zou uitkomen op een bedrag van bijna negentigduizend euro.

Niet op te brengen

"Dat is veel te veel geld", vindt het bestuur. "Zelfs als we het zouden willen kan het niet." En dus zit er maar één ding op: de kachels uitzetten. "Het is de enige keuze. Anders stort de parochie financieel de afgrond in."

Dat betekent dat de kerken in Emmen (Meerstraat), Barger-Oosterveld, Emmerschans en Erica deze winter niet verwarmd zijn. Het bestuur heeft bezoekers opgeroepen om extra warme kleren aan te doen. "Denk aan een extra trui of een muts." De pastoor denkt mensen wel aan die oproep voldoen. "Het is een heel vervelend besluit, maar wel één die mensen waarschijnlijk begrijpen."

Glazen bol

Hoelang de kerkgangers in de kou zitten is niet duidelijk. "In ieder geval aankomend stookseizoen." Toch kan de pastoor voor de toekomst niks garanderen. Als de energieprijzen niet dalen kan het in de toekomst ook een probleem zijn.