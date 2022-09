Hans van der Laan, 'topambassadeur Veenhuizen', ontvangt eremedaille

Er zullen maar weinig mensen zijn die zich zó nadrukkelijk hebben ingezet voor de naamsbekendheid van 'gevangenisdorp' Veenhuizen als Hans van der Laan. Toen hij als burgemeester in 2005 hardop riep te willen strijden voor een plek op de Unesco Werelderfgoedlijst, werd er lauwtjes gereageerd. Zestien jaar later was het moment dan toch daar. Vanavond werd dat nog maar eens gevierd met inwoners en ondernemers uit het dorp.

Smid: "Hans heeft mij verteld dat hij het altijd als een feestje heeft ervaren om zich in te zetten voor Veenhuizen." Het is dan ook geen wonder dat de oud-burgemeester juist op een feestelijke bijeenkomst in het Gevangenisdorp de medaille kreeg uitgereikt.