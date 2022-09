Eigenaresse kringloopwinkel Veenoord vermoedt brandstichting: 'Zo verdrietig'

De ravage is groot op het terrein van kringloopwinkel Het Tweespan in Veenoord na de brand van vannacht. De aanblik doet eigenaresse Grietje Boer pijn. "Het is zo verdrietig. Ik besteed er zoveel tijd aan, ben hier zes dagen in de week. Zoveel tijd en energie, soms meer dan mij lief is."

De brand is vannacht even voor half vier uitgebroken. De politie heeft het vermoeden van brandstichting en roept getuigen op zich te melden. Ook Boer gaat er vanuit dat het vuur is aangestoken, omdat ze op camerabeelden van de buren een fietser heeft gezien. "Iets over drie uur komt een fietser aanfietsen van de kant van de Welkoop. Die fietst hier de parkeerplaats op en elf minuten later vertrekt ie weer. En dan wordt om 3:27 uur de brandweer gebeld. In die periode is er brand ontstaan. Toen was het al een heel groot vuur."

Iets voor vier uur vannacht krijgt Boer het telefoontje van de brandweer. "Een enorme schrik, wat is er gebeurd en hoe komt dat dan?", gaat er op dat moment door haar heen. "Het is zo verdrietig. Zoveel mensen die ons een warm hart toedragen door spullen te brengen en te halen. Straks gaat het hele pand eraan en is alles weg, al het werk."

Schade

De schade is ruim twaalf uur na de brand groot. Het pand is aan de buitenkant aan de gevel beschadigd, ook is een laag van de ramen kapot. Maar al met al valt het volgens Boer mee. De trailer van het sportbedrijf die bij de kringloopwinkel stond, is verwoest. Hetzelfde geldt voor de auto, aanhanger en allerlei spullen van Boer die in de trailer en op de parkeerplaats lagen.