Johan Derksen krijgt excuus na tweet: 'Afschieten die man'

Opmerkingen van Johan Derksen over de Nieuwegeinse Oranje-keepster Sari van Veenendaal zijn veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten. Onder meer bij de fractievoorzitter van de SP in de provincie Utrecht, meldt RTV Utrecht.

De voetbalanalist uit Grolloo roemde in een interview voor Veronica Inside het uitstekende spel van de doelvrouw, maar vergeleek haar ook met een paard. Aan het einde van het gesprek opperde Derksen om Van Veenendaal te belonen met "een extra bakje haver". Ook zei hij dat de keepster "er niet zo sexy uitziet, met dat rare knotje".Het Utrechtse SP-Statenlid en fractievoorzitter Andrea Poppe vindt de uitlatingen van Derksen veel te ver gaan . ´Afschieten die man´, schrijft ze op Twitter. "Ik heb dat op persoonlijke titel gezegd. Het is natuurlijk niet letterlijk, maar figuurlijk bedoeld", reageert ze.Poppe wilde vanochtend tegenover RTV Utrecht haar woorden niet terugnemen. "Ik doe dit soort dingen niet gauw, maar ik vind dat je deze opmerkingen niet moet maken. Die meid heeft verdomme de Gouden Handschoen gewonnen op het WK", zo zei ze tegen de omroep.Derksen zou beter moeten weten, vindt ze. "Hij is zo unheimisch tegen vrouwen. Ik zou hem het liefst z'n mond dichtplakken met duct tape. En ook dat zeg ik op persoonlijke titel", aldus Poppe.Hieronder het gesprek met Derksen over de WK-vrouwen:Aan het begin van de middag keerde Poppe om als een blad van een boom. Via Twitter kwamen er excuses:De originele tweet, waarin het Statenlid zegt dat Derksen afgeschoten moet worden, is verwijderd. Volgens haar moest dat niet van de SP. Ze besloot dat te doen omdat ze heel veel ellende over zich heen heeft gekregen op sociale media. "Ik had de ontstane commotie niet verwacht. Het is heel vervelend allemaal", zegt ze tegen RTV Utrecht.