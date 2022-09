Nog 8 verdachten vast in grote witwaszaak, verdachte uit Assen vrijgelaten

Een van de negen verdachten in het grote witwasonderzoek, een 33-jarige man uit Assen, is voorlopig vrijgelaten. Dat laat het Openbaar Ministerie weten. De man blijft wel verdachte in het onderzoek.

Op dinsdag vonden er meerdere invallen verspreid over Nederland plaats door de FIOD en het OM. De hoofdverdachte is een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en btw-fraude. Volgens bronnen gaat het om Theo E. uit Gasteren. In zijn woning is ook een inval gedaan.