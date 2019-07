Geen stress om eikenprocessierups bij organisatie Fiets4Daagse

Langs veel van de fietspaden zijn roodwitte linten te zien om de bomen. Ook op routes van de Fiets4Daagse zijn de rupsen in grote getale aanwezig.Afgelopen week kwamen de voorzitters van de startplaatsen bij elkaar om de laatste puntjes op de i te zetten voor het fietsevenement. Ook de eikenprocessierups kwam daar te sprake. Voorzitter van de stichting Drentse Fiets4Daagse Jan Broertjes: "We hebben voor deze editie zo'n 1400 kilometer aan routes. Het is niet te doen om deze allemaal te ontdoen van die vervelende rups. Vervelend, maar er is niets aan te doen. Het is jammer dat het gemeentes niet lukt om dit probleem te beheersen."Behalve waarschuwen voor de eikenprocessierups, neemt de organisatie geen verdere maatregelen. "Er is overwogen om bepaalde routes te mijden, maar het is niet te doen. De rups zit op zoveel plekken", aldus Jan Broertjes"Wel hebben we van de gemeenten de toezegging dat ze nu prioriteit geven aan het weghalen van de rupsen bij de startplaatsen, zodat die straks wel vrij zijn van de beesten." Voorzitter Broertjes verwacht geen grote problemen door de brandharen van de rups. "Vorig jaar waren er ook al veel bomen met de eikenprocessierups en ik heb er toen geen klachten over gehoord."Tot nu toe hebben zich zo'n 4000 deelnemers ingeschreven voor de Drentse Fiets4Daagse. Jan Broertjes is daar tevreden over: "Dit aantal is gelijk aan voorgaande jaren. We verwachten dat het grootste deel van de deelnemers zich op de dag zelf inschrijven. Ze willen bijvoorbeeld eerst het weer afwachten. Maar de weersvooruitzichten lijken goed, dus ik ben optimistisch."