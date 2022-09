Ook in Drenthe leggen buschauffeurs het werk neer

Drentse buschauffeurs leggen vandaag opnieuw het werk neer voor een betere cao. Het gaat ditmaal om een landelijke actiedag in het streekvervoer. Vorige week werd er ook al deels gestaakt in Drenthe.

Vakbond FNV verwacht duizenden buschauffeurs op de Koekamp in Den Haag. Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer, zegt dat zijn leden niet blij worden van het feit dat het regionale streekvervoer grotendeels platligt. "Maar deze landelijke staking is bittere noodzaak, voor hun eigen werkomstandigheden, maar ook voor de toekomst van het openbaar vervoer."

Sinds mei wordt er onderhandeld voor een betere cao Streekvervoer. Waar bijvoorbeeld de NS-medewerkers inmiddels wel een akkoord hebben bereikt, is dit voor de ruim dertienduizend mensen nog niet het geval. Door de minder aantrekkelijke voorwaarden is er volgens de vakbonden te weinig personeel. Dat leidt weer tot een hoge werkdruk en uitval van chauffeurs. "En zo zit de sector in een neerwaartse spiraal. En daar hebben de reizigers ook last van, omdat er buslijnen uitvallen of zelfs helemaal geschrapt worden", aldus Van der Gaag.