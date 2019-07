Sterrenrestaurant De Loohoeve verlaat Drenthe en gaat naar Hoogkerk

Voornaamste reden van vertrek uit Drenthe is dat ze zich volledig willen focussen op het restaurant. Bij De Loohoeve in Schoonloo zit er ook een hotelgedeelte met 12 kamers en 7.000 vierkante meter grond bij.In een mysterieus aandoend filmpje op Facebook maken ze bekend toe te zijn aan de volgende uitdaging:In de laatste paar seconden van het filmpje is te zien hoe het echtpaar op een kerk afloopt. Dit is de voormalige Katholieke kerk De Theresiakapel in Hoogkerk. Tot voor kort stond dit monumentale pand te koop.Marleen Brouwer bevestigt de verhuizing. Wanneer ze vertrekken, is nog niet bekend: "Dat hangt er vanaf wanneer De Loohoeve verkocht wordt." In de tussentijd wordt er in Hoogkerk alvast flink verbouwd: "Daar zijn al dingen voor in werking gezet ja. We gaan heel binnenkort beginnen met klussen in de kerk."Met het vertrek van De Loohoeve uit Schoonloo blijft er nog maar één sterrenrestaurant over in Drenthe, namelijk De Vlindertuin in Zuidlaren. Sterrenrestaurant De Groene Lantaarn in Ten Arlo is onlangs verhuisd naar Staphorst.Bekijk hier hoe blij de uitbaters waren toen ze in 2018 hun ster kregen: