Ricardo Fecken is de 'blade runner' uit Emmer-Compascuum

De avond van 5 november 2015 is een avond die Ricardo nooit meer zal vergeten. "Ik reed terug van mijn werk uit Meppel, toen er bij Hoogeveen plotseling een auto opdook die vele malen langzamer reed dan was toegestaan."Fecken moest plotseling uitwijken waardoor hij met volle vaart tegen de vangrail aan klapte. "Het eerste wat in me opkwam, was om de auto uit te gaan en over de vangrail te springen. Mijn lampen waren kapot gegaan door de klap. Hierdoor zou het een kwestie van seconden zijn voordat een medeweggebruiker op de auto van Ricardo zou knallen."Op het moment dat ik bijna bij de vangrail was, reed een auto vol op mij en mijn auto in. Toen ik over de vangrail viel en naar beneden keek, zag ik dat mijn onderbeen niet meer op de plek zat waar hij hoorde te zitten."Ruim drie jaar en vele operaties later wordt besloten om het onderbeen van Fecken toch te amputeren. "Het klinkt raar, maar ik was eigenlijk opgelucht dat ik er eindelijk van af was. Ik kon eindelijk goed beginnen met revalideren, en tijdens die revalidatie kwam ik in contact met de bladeprothese."De blade is een hulpmiddel voor mensen die één of twee benen missen en toch graag willen sporten. "Op een normale prothese kan je bijna niet hardlopen, maar de blade veert mee waardoor je met de juiste techniek toch kan gaan sporten."Helaas moest Ricardo de prothese na de revalidatie gewoon weer inleveren. "Ik baalde er flink van. Ik heb nu sinds een maand of drie mijn eigen beenprothese en hoe handig die ook is, je kan er bijna niet mee hardlopen."Fecken heeft tijdens zijn revalidatie een blog bijgehouden. Dankzij die blog en vlogs is hij Ottobock Benelux terechtgekomen. "Uiteindelijk heb ik mezelf opgegeven voor de running clinic die ze organiseren. Bij die clinic sporten we drie dagen lang op een sportblade onder begeleiding van Paralympisch kampioen Henrich Popow."Ricardo was al zeer gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen na de amputatie, maar dat is nu alleen maar sterker geworden. "Die sportblade gaat er hoe dan ook komen, of ik koop hem zelf of ik zoek een sponsor. Als ik die heb dan ga ik me inschrijven bij een lokale atletiekvereniging om daar te gaan trainen. Reken maar dat ik dan iemand met twee benen eruit kan lopen.""Ik mag hopen eerder. Over tien jaar ben ik 35, dan heb ik mijn beste tijd toch wel gehad. Maak er maar vijf jaar van."