Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Voor de fanatieke bierdrinkers, hardlopers en liefhebbers van culinaire hoogstandjes is er dit weekend weer van alles te doen. Drenthe pikt nog een laatste graantje mee van de festivalzomer, maar aan de activiteitenagenda valt ook op dat de herfst langzamerhand is ingetreden.

4 Mijl van Assen

Assen maakt zich aankomende zaterdag op voor een nieuwe editie van de 4 Mijl, een hardloopwedstrijd die voor de vijfde keer wordt georganiseerd. Aan deze lustrumeditie doen naar verwachting een recordaantal deelnemers mee. Zo'n 1500 lopers staan waarschijnlijk aan de start in het Anne Frank Park, om vervolgens een route te volgen door Marsdijk, natuurgebieden Beekdal De Messchen en De Landjes Marsdijk.

Hardloopmeters maken in Drenthe is al mogelijk tijdens de gelijknamige 4 Mijl van Emmen, de Meppel City Run of de Hoogeveense Cascaderun. Ook de 4 Mijl van Assen probeert zich steeds meer te manifesteren tussen deze en andere bekende namen. En voor degenen die wel sfeer willen proeven, maar waarvoor lopen een brug te ver is: op het start- en finishterrein is het de hele dag feest.

Oktoberfest Emmen

Over ongeveer twee weken begint de oktobermaand, de tijd van de welbekende Oktoberfesten die in Drenthe steeds meer bekendheid genieten. Het uit Duitsland overgewaaide volksfeest kent inmiddels meerdere Nederlandse varianten, waaronder in Emmen. Wilkommen Liebe Oktoberfest Freunde, zo prijkt op de website van het Emmer bierfestival, waar de Alpenzusjes, Dieter Koblenz en Otto Wunderbar worden aangekondigd.

Voor een heus Oktoberfest hoef je dus niet te wachten op oktober én niet naar Duitsland af te reizen. Het bier zal vloeien, de muziek klinken en de lederhosen zijn niet op een hand te tellen in Zuidoost-Drenthe. Kortom: o'zapft is! Oftewel: de tap is geopend!