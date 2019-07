Eis: werkstraf voor aanrijden motorrijder in Zwartemeer

Hij kende de weg niet en was afgeleid door het navigatiesysteem, zo kon het gebeuren dat een 32-jarige man uit Geesbrug in april 2017 een motorrijder aanreed in Zwartemeer. Dat bleek dinsdagmiddag in de rechtbank in Assen. De man zag de motorrijder over het hoofd toen hij aan het Verlengde van Echtenskanaal Noordzijde linksaf sloeg.

De motorrijder, die met ongeveer 40 kilometer per uur kwam aanrijden, probeerde nog een noodstop te maken maar was te laat. Bij de botsing ging hij onderuit. Met een op twee plekken gebroken arm en zijn elleboog uit de kom moest hij naar het ziekenhuis. Het slachtoffer moest meer dan een jaar revalideren voor hij weer normaal aan het werk kon.Het Openbaar Ministerie (OM) eist negentig uur werkstraf en een half jaar rijontzegging, waarvan drie maanden voorwaardelijk tegen de man uit Geesbrug. De officier van justitie vindt dat hij behoorlijk onvoorzichtig heeft gereden. Na het ongeluk bleek uit een blaastest dat de verdachte ook gedronken had, maar volgens de politie zat hij nog wel onder de limiet van 0,5 promille.De man verklaarde dat hij de avond ervoor flink had gedronken. De ochtend voor het ongeluk had hij ook nog twee flesjes bier gedronken. “Maar ik dacht dat ik met twee flesjes op nog wel goed kon rijden. Ik was niet bekend in Zwartemeer en moest ergens naartoe waar ik nog nooit was geweest. Daarom lette ik zo op de navigatie”, legde hij uit.De man vertelde in de rechtszaal dat hij net een nieuwe baan heeft, waarvoor hij zijn rijbewijs echt niet kan missen. Toch vond de officier een volledige voorwaardelijke rijontzegging een te lichte straf. Dat komt omdat de man een paar jaar geleden is veroordeeld voor rijden met drank op.Op 23 juli doet de rechtbank uitspraak