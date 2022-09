Emmen zet BMX-kampioen Lieke van der Aa (13) in het zonnetje

BMX - "Een inspiratie voor anderen om op een eigen manier te gaan bewegen." Dat is BMX'ster Lieke van der Aa, volgens sportwethouder Pascal Schrik van de gemeente Emmen. Gisteren werd de 13-jarige Klazienaveense in het zonnetje gezet door de gemeente.

Van der Aa kent een topseizoen. Ze kroonde zich dit jaar tot Nederlands kampioen en Europees kampioen. Alleen de wereldtitel BMX ging net aan haar neus voorbij. In het Franse Nantes eindigde ze als tweede.

Eerder maakten we in het programma De Warming Up al kennis met Lieke van der Aa: