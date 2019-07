OM eist tbs voor kopschoppen Hoogevener op Grote Markt

Het incident gebeurde op 1 januari in de vroege ochtend op de Grote Markt in Groningen. Camera’s in de binnenstad legden de gebeurtenis vast. De beelden werden op zitting getoond. Daarop was te zien dat het slachtoffer voor de Stadjer en zijn vriend liep en werd ingesloten.De Hoogevener haalde meermalen uit, maar miste telkens. De man gleed daarbij uit. De Stadjer schopte de liggende man twee keer vol tegen het hoofd. Het slachtoffer kreeg een derde trap toen hij roerloos op de grond lag.De Hoogevener werd met hoofdletsel overgebracht naar het ziekenhuis. De Stadjer zei dat hij kort voor het incident, net buiten beeld, door de man was geslagen. Hij liep weg maar werd steeds door het slachtoffer nagelopen. Dit was niet op beeld te zien.Ook was niet op beeld te ontdekken dat de Stadjer als eerste werd geslagen. De man heeft een fors strafblad dat 25 kantjes telt. In december werd de man in Groningen nog veroordeeld tot vier maanden cel, omdat hij zijn schoonzus een gebroken knie schopte.De man kampt met persoonlijkheidsstoornissen en is licht verstandelijk beperkt. Eerder werd hem een behandeling in een psychiatrische kliniek opgelegd. Het wordt nu tijd voor tbs met dwangverpleging, zei de officier.De advocate vond dat de Stadjer in paniek en uit noodweer handelde. De Stadjer kon niet anders handelen en moet worden vrijgesproken, vond de juriste.De rechtbank doet over twee weken uitspraak.