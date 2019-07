Gouden Pijl: eerst van dinsdag naar zondag, straks van één naar tweedaags?

Om die reden gaat De Gouden Pijl verder onder een nieuwe naam: Festival De Gouden Pijl. Het evenement zoekt nadrukkelijk de verbinding met toerisme, horeca en muziek, onder meer om de concurrentiestrijd met andere evenementen niet te verliezen.De Gouden Pijl staat bekend om de profkoers met enkele grote namen uit de Tour de France. Na afloop van de grootste wielerkoers ter wereld komen wielrenners naar Emmen om rondes om de kerk te rijden. Dit jaar is dat op 4 augustus, de eerste zondag na de Tour.Waar de organisatie een jaar geleden al besloot om de wedstrijd te verplaatsen van dinsdag naar zondag, wil zij de komende jaren nog meer veranderen. "Na 42 jaar vonden we het tijd om te vernieuwen", zegt bestuurslid Edwin Gels.Gels: "voorheen waren we al gericht op muziek in de stad en het profcriterium. We hebben gedacht: dat moeten we breder trekken met meer activiteiten die iets met fietsen te maken hebben."Gels benadrukt dat het criterium en de wielersport centraal blijft staan, maar met de bredere aanpak hoopt de organisatie financieel meer lucht te krijgen. Zeker gezien de zware jaren die het evenement achter de rug heeft. "Als we het evenement breder neerzetten, ben je ook interessanter voor sponsoren."In 2018 kwamen onder meer Tom Dumoulin, Dylan Groenewegen en Niki Terpstra naar Emmen. Welke renners er dit jaar naar Drenthe afreizen, is nog onduidelijk. Het bestuur hoopt tijdens een sponsoravond op 22 juli met namen te komen. De kans lijkt groot dat Dumoulin daar niet bij zit. "Dat wordt lastig", tempert Gels de verwachtingen.