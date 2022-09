Europese brancheprijs voor Warenhuis Vanderveen: 'Echt geweldig'

"Eergisteravond was de prijsuitreiking in Bielefeld. Ze hadden gebeld: 'Je moet er wel even bij zijn, je zit bij de laatste 16'. Tot mijn enorme verrassing won ik het", vervolgt hij, om daar meteen aan toe te voegen: "Ik mocht 'm in ontvangst nemen, maar het is een teamprijs. Het gaat over hoe je je klant bedient, maar ook wat je organiseert rondom je bedrijf. Wij doen modeshows, boekpresentaties en proeverijen en doen nu extra dingen tijdens het 125-jarig jubileum. Dit is echt geweldig."