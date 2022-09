Wat vind jij: Ik laat de verwarming voorlopig uit

Een gure wind uit het noordwesten, buien met hagel en mogelijk zelfs onweer en temperaturen die niet boven de zestien graden uitkomen. De komende dagen voelt het herfstig en dat betekent dat het kouder wordt in huis. Zet jij de kachel al aan?

De openhaard die loeit of de verwarming die een aangename warmte verspreidt door de woning. Heerlijk! Maar misschien voelt het wel weldadig hierdoor in huis, door de torenhoge gasprijzen en haardhout dat bijna niet is aan te slepen is dit nog niet zo'n lekker vooruitzicht. Wil je bezuinigen, dan is het misschien verstandiger om 's avonds een dekentje over je heen te trekken op de bank.

Nog geen Zuidlaardermarkt

Traditiegetrouw is het, zeker in Noord-Drenthe, nog veel te vroeg om de kachel aan te zetten. Eeuwenlang werd hiervoor gekeken naar de Zuidlaardermarkt. Pas na de markt, op de derde maandag in oktober, mocht er gestookt worden.