Oekraïense basisschool Hoogeveen een feit: ‘Binnen enkele weken open’

De basisschool voor Oekraïense kinderen in Hoogeveen is een feit. Binnen enkele weken moet de voormalige vaccinatielocatie aan de Vos van Steenwijklaan klaar zijn om de eerste leerlingen te verwelkomen.

Dat blijkt uit een gesprek dat de gemeente woensdag heeft gehad met Stichting Herderskinderen en de schoolbesturen van PricoH en Bijeen. De partijen gaan samen aan een lesprogramma werken en gaan over de inrichting van de school.

Noodzaak

Wethouder Mark Tuit is blij dat de partijen eruit zijn gekomen. "De kinderen voor wie de school bestemd is, hebben veel meegemaakt. We kunnen ze nu rust, structuur en goed onderwijs bieden in de nieuwe school."

Eerder gaf hij al aan dat de komst van een basisschool voor Oekraïense kinderen noodzaak is. De leerlingen zijn de afgelopen tijd opgevangen op de twee locaties voor anderstaligen van PricoH en Bijeen, maar die zitten inmiddels vol. Dat komt volgens Tuit door de toenemende instroom van Oekraïense kinderen en de onzekerheid over hoelang opvang in Nederland en in de regio Hoogeveen nodig blijft.

De verwachting is dat de nieuwe school een regiofunctie kan vervullen, omdat de kans groot is dat de instroom van Oekraïense kinderen in de winter zal toenemen. Jacqueline Verheggen, directeur van Bijeen laat namens haar school en PricoH weten achter de samenwerking te staan. "We hopen snel open te gaan voor deze kinderen."

School had al eerder open moeten zijn

Het plan voor een school ligt er al een tijdje. In april werden de eerste gesprekken gevoerd om lessen te verzorgen aan de Vos van Steenwijklaan. Door te weinig aanmeldingen en een gebrek aan onderwijspersoneel ging dat destijds niet door.

Dat schoot in het verkeerde keelgat van Daniela Bolks en Janny Kleine uit Hoogeveen. Zij hebben Stichting Herderskinderen opgericht en zijn vrijwilligers bij het uitgiftepunt voor Oekraïners in de gemeente. Toen ze te horen kregen dat de plannen voor de school tijdelijk werden stilgelegd, kwamen ze met het idee om zelf een school te beginnen.

Na gesprekken met de gemeente en de schoolbesturen kwam er alsnog een samenwerking tot stand tussen alle partijen. Na de zomer telt de gemeente zo'n veertig Oekraïense kinderen. Dat is voldoende om nu wel een school te beginnen, vertelt Tuit.