'Vrijheid blijheid' levert uiteenlopende wagens op bij Rodermarktparade

Met nog een paar dagen te gaan tot de Rodermarktparade, is het menens voor de twaalf bouwgroepen. De laatste weken zijn vaak een gekkenhuis, met dagelijkse bouwsessies die soms tot in de vroege nachtelijke uren duren. In de Henk Halsema Hal ziet Lammert Kalfsbeek van Volksvermaken Roden dat het al mooi opschiet: "Er komt een kwalitatief goede Rodermarktparade."

Hoeveel uren er nou precies in zitten? Martijn Huitema van bouwgroep cbs De Hoeksteen wil er liever niet over nadenken, maar doet het op verzoek toch. "Er worden drie avonden in de week gebouwd van 7 tot 11. Dan heb je nog de mensen die niet in de schuur, maar thuis of elders bezig zijn. Er gaat behoorlijk veel werk in zitten, dat sowieso. Maar het is tegelijk een mooie manier om mensen te ontmoeten."

Met school, buurt of vrienden

Bij basisscholen uit de regio is het gebruikelijk dat de ouders van de kinderen uit groep 2 samen bouwen. "Dat is best even wennen", zegt Huitema. "Maar je komt al gauw achter elkaars kwaliteiten. Dan loopt het eigenlijk vanzelf goed."

Naast de scholen zijn er de buurtverenigingen en vriendengroepen die meedoen. Cre Active is zo'n groep. Jacqueline Bolt bouwt nu zo'n zeven jaar met de groep mee. "Maar ik doe denk ik in totaal al zestien jaar mee."

'Make love not war'

Het thema is dit jaar 'Vrijheid blijheid'. Officieel in het leven geroepen in 2020, toen Nederland 75 jaar vrijheid zou moeten vieren. Corona zette een streep door de Rodermarkt, maar twee jaar na dato blijft het thema gehandhaafd. "Ik denk dat het nu, zo na corona, nog steeds een goed thema is", zegt Lammert Kalfsbeek. "We ervaren weer opnieuw een stukje vrijheid."

Dat het thema breed is, blijkt uit de verschillende ontwerpen. Waar De Hoeksteen 'Eindelijk op reis' kiest en daarbij een verkeerstoren en tikibar bouwt, is Cre Active bezig met een tank. "Dat wilden we al, nog voor de oorlog in Oekraïne", zegt Bolt. Kwade bedoeling heeft de bouwgroep er zeker niet mee getuige de spreuk 'Make love not war' op de achterzijde van de tank.

Zorgen om de bloemen

De avond voor de parade worden de bloemen geprikt. De droge zomer geeft weinig reden tot hoop voor een goede dahlia-oogst, maar Kalfsbeek bekijkt het positief. "We hebben wel vaker een hele droge periode meegemaakt", zegt hij. "Dan komen de knoppen slecht uit of heb je kleine bloemen. Maar vaak werd dat opgelost door wat regen aan het eind."

Regen viel er afgelopen week genoeg, dus reden om te somberen is er niet. "We houden gewoon hoop dat het goed komt."