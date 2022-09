Deze robot gaat brandweer helpen: 'Kan levens redden'

Bij veel Drentse brandweerlieden zal de datum 9 mei 2008 in het geheugen staan gegrift. Op die dag was er een grote brand op een scheepswerf in De Punt. Hierbij kwamen drie brandweermannen om het leven. Om dit in de toekomst te voorkomen is een robot ontwikkeld. Bij een brand kan die, in plaats van mensen, als eerste naar binnen gaan.

"Het is een prachtding", zegt Jeroen Antoons van Veiligheidsregio Drenthe. Hij is Hoofdofficier van Dienst bij de brandweer en dat betekent dat hij eindverantwoordelijk is voor brandweermensen bij een incident. "Het is geweldig dat BAS dit voor ons doet. Dit kan zeker levens redden."

De robot, genaamd BAS, ziet eruit als een minitank met rupsbanden. Hij is uitgerust met een 360-gradencamera, een gasmetingssensor en een hittebeeldcamera. Met een virtual reality-bril kan Antoons bij een brand als het ware kijken door de ogen van BAS. Daardoor kan hij buiten blijven staan als BAS naar binnen rijdt.

Brand bij De Punt

Bij de grote brand op een scheepswerf in De Punt woedde de brand in een grote loods. Drie brandweermannen gingen naar binnen om te verkennen. Door onverbrande gassen die zich in de nok hadden verzameld ontstond een grote explosie. De drie mannen kwamen daarbij om het leven.

Dit incident heeft de kijk van de brandweer op brandbestrijding in industriële gebouwen veranderd. De brandweer is gewend om bij een brand direct zelf naar binnen te gaan, maar misschien is dat beter van niet. Antoons: "We hoeven nu zelf niet meer direct naar binnen toe. BAS doet dat en gaat verkennen. En wij kunnen van buitenaf blussen."